Элина Свитолина сыграет с Каролин Возняцки, Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой в одной группе

В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира-2018. Элина Свитолина (Украина, 6-й номер посева) попала в Белую группу к Каролин Возняцки (Дания, 2), Петре Квитовой (Чехия, 4) и Каролине Плишковой (Чехия, 7).

В Красной группе выступят Анжелик Кербер (Германия, 1), Наоми Осака (Япония, 3), Слоан Стивенс (США, 5) и Кики Бертенс (Голландия, 8).

Итоговый турнир стартует 21 октября. В первый день Свитолина сыграет с Квитовой, а Возняцки – с Плишковой.

Первая ракетка мира Симона Халеп пропускает остаток сезона из-за повреждения спины.

В 2017-м чемпионкой Сингапура стала Возняцки.

«Победительница не всегда остается в памяти королевой сезона». Итоговый турнир – успех или провал

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