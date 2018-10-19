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Элина Свитолина сыграет с Каролин Возняцки, Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой в одной группе

Свитолина сыграет с Возняцки, Квитовой и Плишковой в одной группе
Eurosport

38 мин. назад

Старт в воскресенье.

В Сингапуре прошла жеребьевка Итогового турнира-2018. Элина Свитолина (Украина, 6-й номер посева) попала в Белую группу к Каролин Возняцки (Дания, 2), Петре Квитовой (Чехия, 4) и Каролине Плишковой (Чехия, 7).

В Красной группе выступят Анжелик Кербер (Германия, 1), Наоми Осака (Япония, 3), Слоан Стивенс (США, 5) и Кики Бертенс (Голландия, 8).

Итоговый турнир стартует 21 октября. В первый день Свитолина сыграет с Квитовой, а Возняцки – с Плишковой.

  • Первая ракетка мира Симона Халеп пропускает остаток сезона из-за повреждения спины.
  • В 2017-м чемпионкой Сингапура стала Возняцки.
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