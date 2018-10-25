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Элина Свитолина победила Каролин Возняцки и вышла в полуфинал Итогового турнира
Три из трех в группе.
Элина Свитолина победила Каролин Возняцки в заключительном матче белой группы Итогового турнира – 5:7, 7:5, 6:3.
За 2 часа 37 минут Свитолина выполнила 3 подачи навылет, реализовала 4 брейк-пойнта и допустил 2 двойные ошибки. Возняцки ответила 4 эйсами и 3 брейками.
Украинка увеличила преимущество в личном противостоянии – 4-1.
- Для выхода в полуфинал Элине достаточно было взять хотя бы один сет. Второе место в белой группе заняла Каролина Плишкова.
- Свитолина выступает на Итоговом турнире второй год подряд. В 2017-м она не вышла из группы.
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