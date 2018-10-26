Элина Свитолина сыграет с Кики Бертенс в полуфинале, Слоан Стивенс – с Каролиной Плишковой

На проходящем в Сингапуре женском Итоговом турнире WTA определились все полуфиналистки. В последних матчах красной группы Слоан Стивенс обыграла Анжелик Кербер со счетом 6:3, 6:3, а Наоми Осака не доиграла матч с Кики Бертнес, уступив в первой партии 3:6. В итоге Стивенс заняла первое место в квартете, Бертенс – второе.

В полуфинале американка сыграет с Каролиной Плишковой, голландка сразится за выход в финал с Элиной Свитолиной. В полуфинал вышли 5-я, 6-я, 7-я и 8-я ракетки соревнований, первые четыре сеяные завершили борьбу.

В 2017-м чемпионкой Сингапура стала Возняцки.

Первая ракетка мира Симона Халеп не играет на турнире из-за повреждения спины.

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