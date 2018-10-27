Getty Images
Элина Свитолина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира
Украинка прошла голландку Кики Бертенс.
Украинка Элина Свитолина переиграла голландку Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира WTA и впервые в карьере сыграет в финале.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7(7), 6:4. в пользу 24-летней Свитолиной, посеянной на турнире под шестым номером. Бертенс была посеяна восьмой. За 2 часа 42 минуты Элина выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Бертенс ответила тремя брейками и пятью двойными ошибками.
В финале 28 октября Элина сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.
- На счету украинки 14 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.
- Призовой фонд турнира – 7 миллионов долларов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте