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Элина Свитолина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира

Свитолина впервые в карьере вышла в финал Итогового турнира
ТАСС

38 мин. назад

Украинка прошла голландку Кики Бертенс.

Украинка Элина Свитолина переиграла голландку Кики Бертенс в полуфинале Итогового турнира WTA и впервые в карьере сыграет в финале.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7(7), 6:4. в пользу 24-летней Свитолиной, посеянной на турнире под шестым номером. Бертенс была посеяна восьмой. За 2 часа 42 минуты Элина выполнила три подачи навылет, реализовала пять брейк-пойнтов из восьми и допустила две двойные ошибки. Бертенс ответила тремя брейками и пятью двойными ошибками.

В финале 28 октября Элина сыграет с победительницей пары Слоан Стивенс – Каролина Плишкова.

  • На счету украинки 14 побед на турнирах WTA в одиночном разряде.
  • Призовой фонд турнира – 7 миллионов долларов.
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