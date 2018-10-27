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Слоан Стивенс вышла в финал Итогового турнира, отыгравшись с 0:6, 0:2 против Каролины Плишковой
В главном матче американку ждет Элина Свитолина.
Американская теннисистка Слоан Стивенс пробилась в финал Итогового турнира WTA в Сингапуре, переиграв чешку Каролину Плишкову – 0:6, 6:4, 6:1.
Матч продолжался 1 час 57 минут. Несмотря на провал в первой партии, Стивенс меньше ошибалась (31 невынужденная ошибка против 40), лучше подавала (2-0 по эйсам и 0-4 по двойным) и взяла семь подач соперницы (Плишкова – шесть).
- В решающем матче Слоан сыграет с Элиной Свитолиной из Украины.
- Для обеих теннисисток это будет дебютный финал Итогового турнира.
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