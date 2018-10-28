Элина Свитолина впервые выиграла Итоговый турнир

Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла Итоговый турнир WTA в Сингапуре, переиграв американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Элина плохо начала встречу и уступила первую же свою подачу, но затем вернула борьбу на корт и взяла два сета подряд.

Свитолина меньше ошибалась (28 невынужденных ошибок против 44), лучше подавала (2-0 по эйсам и 1-2 по двойным) и взяла шесть подач соперницы (Стивенс – три).

Счет в противостоянии теннисисток стал равным – 2:2.

Свитолина выиграла Итоговый турнир впервые в карьере.

За победу Свитолина получит 2,36 млн долларов. Стивенс – 1,2 млн.

Все новости тенниса, которого скоро будет еще больше