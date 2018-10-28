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Элина Свитолина впервые выиграла Итоговый турнир

Свитолина впервые выиграла Итоговый турнир
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

В финале украинка убрала Слоан Стивенс.

Украинская теннисистка Элина Свитолина взяла Итоговый турнир WTA в Сингапуре, переиграв американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 25 минут. Элина плохо начала встречу и уступила первую же свою подачу, но затем вернула борьбу на корт и взяла два сета подряд.

Свитолина меньше ошибалась (28 невынужденных ошибок против 44), лучше подавала (2-0 по эйсам и 1-2 по двойным) и взяла шесть подач соперницы (Стивенс – три).

Счет в противостоянии теннисисток стал равным – 2:2.

  • Свитолина выиграла Итоговый турнир впервые в карьере.
  • За победу Свитолина получит 2,36 млн долларов. Стивенс – 1,2 млн.

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