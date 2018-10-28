Элина Свитолина разбила всех на Итоговом турнире. Теперь она точно возьмет «Шлем»

На протяжении большей части карьеры Свитолину душила неуверенность. Она часто расклеивалась в важных матчах – могла хорошо начать и сдуться, либо провалить старт, а после этого достать соперницу и успокоиться. Элина забила библиотеку книгами о психологии и это отчасти помогло. В этом сезоне она выиграла больше всех титулов WTA (Дубай, Рим, Торонто, Тайбэй, Стамбул), но не справилась с главным комплексом – бесшлемностью.

По потенциалу, харизме и уровню игры Элина давно готова взять «Большой шлем». Пока что груз слишком тяжел для нее, и выкинуть лишние мысли из головы никак не удается. Из-за этого украинка неудачно выступила на мэйджорах в этом году – лучшим показателем стал четвертьфинал Australian Open.

СвитолинаGetty Images

Скверный результат, особенно на фоне крутого сезона-2017: больше всех побед над представительницами nоп-10 (11), выигрыши во всех финалах сезона (5), 15-матчевая победная серия с января по март и третья строчка рейтинга. Для улучшения качества игры Элина наняла нового физиотерапевта Алессио Чеккарелли, который предложил радикальный эксперимент – просушить тело. Суть состоит в избавлении от жира с помощью диеты и последующее замещение мышцами.

Контраст получился невероятный, особенно с учетом отсутствия склонности украинки к полноте. В начале года в Мельбурне Элина выглядела привычно, но уже в мае на корты «Ролан Гаррос» вышла сильно похудевшая теннисистка – без привычного румянца на щеках, тонких ножках и потухшим взглядом. На любимом грунтовом мэйджоре Элина вылетела уже в третьем круге, после чего не осталось сомнений – Чеккарелли переборщил.

Свитолина утверждала – нет повода беспокоиться. «Я и моя команда пробуем разные вещи, ищем, что будет лучше, более эффективным. Попробовали так – ведь, если не попробуешь, то и не узнаешь, – призналась украинка. – Кто-то считает, что я потеряю в силе, но я пока этого не ощущаю. Мне комфортно, и я обыгрываю сильных соперниц».

Элина СвитолинаGetty Images

На состоянии и результатах украинки сказалось в том числе расставание весной с бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Элина рассказала, что ее сердце свободно, и она в порядке, но романтические отношения с британцем продлились больше года (до этого у нее не было столь продолжительных увлечений), чтобы быстро о них забыть.

Уже в конце лета на смену оптимизму пришла нервозность. После провалов на Уимблдоне и US Open Элина уволила тренера Тьерри Аскьона, с которым сотрудничала последние полтора года. На осенний отрезок сезона Свитолина наняла знаменитого американца Ника Савиано, известного по работе со Слоан Стивенс и Эжени Бушар. «Я нуждаюсь в новом взгляде на мою игру», – рассказала украинка.

Ничего хорошего из сотрудничества не получилось. Савиано известен как хороший психолог и ментор, но накачка в этот момент была не лучшим решением для истощенной эмоционально спортсменки. Ник потерял работу после нескольких поражений Элины на турнирах в Азии, из-за чего участие Свитолиной в Итоговом турнире до последнего момента находилось под вопросом. Похожим образом несколько лет назад не срослось у Шараповой с Джимми Коннорсом – теннисистке в тот момент нужен был друг и тактик, а не коуч, выносящий мозг фразами «просто поверь в себя».

За три недели до турнира в Сингапуре блондинка из Одессы оставила в команде лишь одного специалиста – спарринг-партнера Эндрю Беттлса. Пока соперницы выступали на подготовительных соревнованиях, Элина нежилась на тропических пляжах, чтобы побыть наедине с мыслями и перезагрузиться. Это здорово ей помогло – на Итоговый турнир она приехала как никогда раскрепощенной и посвежевшей.

Худоба уже не настолько бросалась в глаза, к тому же она наконец дала результат – украинка еще никогда не двигалась по корту так стремительно и непринужденно. Пока соперницы надеялись на мощь, Элина разбивала их игру рваным темпом и максимально затягивала розыгрыши. Так было в матчах против Возняцки и Стивенс, в которых Свитолина проиграла первый сет. Умение распределить силы на всю дистанцию стало ключевым фактором в пока что главной победе 24-летней спортсменки в карьере.

Элина СвитолинаGetty Images

Элина стала абсолютной чемпионкой, выиграв все пять матчей в Сингапуре – в истории WTA Finals подобный результат показала только Серена Уильямс в 2013-м. Благодаря этой победе украинка вернется в топ-5, но сейчас важно другое – эта победа подарит ей необходимый импульс для победы на «Шлеме». Что-то похожее мы уже видели в октябре прошлого года, когда Итоговый турнир выиграла Каролин Возняцки. И уже через несколько месяцев в Мельбурне сняла венец бесшлемности.

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