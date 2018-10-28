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Элина Свитолина разбила всех на Итоговом турнире. Теперь она точно возьмет «Шлем»

Свитолина разбила всех на Итоговом турнире. Теперь она точно возьмет «Шлем»
Руслан Хрипун

38 мин. назад

Самая славная охота в карьере одесситки.

На протяжении большей части карьеры Свитолину душила неуверенность. Она часто расклеивалась в важных матчах – могла хорошо начать и сдуться, либо провалить старт, а после этого достать соперницу и успокоиться. Элина забила библиотеку книгами о психологии и это отчасти помогло. В этом сезоне она выиграла больше всех титулов WTA (Дубай, Рим, Торонто, Тайбэй, Стамбул), но не справилась с главным комплексом – бесшлемностью.

По потенциалу, харизме и уровню игры Элина давно готова взять «Большой шлем». Пока что груз слишком тяжел для нее, и выкинуть лишние мысли из головы никак не удается. Из-за этого украинка неудачно выступила на мэйджорах в этом году – лучшим показателем стал четвертьфинал Australian Open.

Свитолина

СвитолинаGetty Images

Скверный результат, особенно на фоне крутого сезона-2017: больше всех побед над представительницами nоп-10 (11), выигрыши во всех финалах сезона (5), 15-матчевая победная серия с января по март и третья строчка рейтинга. Для улучшения качества игры Элина наняла нового физиотерапевта Алессио Чеккарелли, который предложил радикальный эксперимент – просушить тело. Суть состоит в избавлении от жира с помощью диеты и последующее замещение мышцами.

Контраст получился невероятный, особенно с учетом отсутствия склонности украинки к полноте. В начале года в Мельбурне Элина выглядела привычно, но уже в мае на корты «Ролан Гаррос» вышла сильно похудевшая теннисистка – без привычного румянца на щеках, тонких ножках и потухшим взглядом. На любимом грунтовом мэйджоре Элина вылетела уже в третьем круге, после чего не осталось сомнений – Чеккарелли переборщил.

Свитолина утверждала – нет повода беспокоиться. «Я и моя команда пробуем разные вещи, ищем, что будет лучше, более эффективным. Попробовали так – ведь, если не попробуешь, то и не узнаешь, – призналась украинка. – Кто-то считает, что я потеряю в силе, но я пока этого не ощущаю. Мне комфортно, и я обыгрываю сильных соперниц».

Элина Свитолина

Элина СвитолинаGetty Images

На состоянии и результатах украинки сказалось в том числе расставание весной с бойфрендом, игроком сборной Англии по крикету Рисом Топли. Элина рассказала, что ее сердце свободно, и она в порядке, но романтические отношения с британцем продлились больше года (до этого у нее не было столь продолжительных увлечений), чтобы быстро о них забыть.

Уже в конце лета на смену оптимизму пришла нервозность. После провалов на Уимблдоне и US Open Элина уволила тренера Тьерри Аскьона, с которым сотрудничала последние полтора года. На осенний отрезок сезона Свитолина наняла знаменитого американца Ника Савиано, известного по работе со Слоан Стивенс и Эжени Бушар. «Я нуждаюсь в новом взгляде на мою игру», – рассказала украинка.

Ничего хорошего из сотрудничества не получилось. Савиано известен как хороший психолог и ментор, но накачка в этот момент была не лучшим решением для истощенной эмоционально спортсменки. Ник потерял работу после нескольких поражений Элины на турнирах в Азии, из-за чего участие Свитолиной в Итоговом турнире до последнего момента находилось под вопросом. Похожим образом несколько лет назад не срослось у Шараповой с Джимми Коннорсом – теннисистке в тот момент нужен был друг и тактик, а не коуч, выносящий мозг фразами «просто поверь в себя».

За три недели до турнира в Сингапуре блондинка из Одессы оставила в команде лишь одного специалиста – спарринг-партнера Эндрю Беттлса. Пока соперницы выступали на подготовительных соревнованиях, Элина нежилась на тропических пляжах, чтобы побыть наедине с мыслями и перезагрузиться. Это здорово ей помогло – на Итоговый турнир она приехала как никогда раскрепощенной и посвежевшей.

Худоба уже не настолько бросалась в глаза, к тому же она наконец дала результат – украинка еще никогда не двигалась по корту так стремительно и непринужденно. Пока соперницы надеялись на мощь, Элина разбивала их игру рваным темпом и максимально затягивала розыгрыши. Так было в матчах против Возняцки и Стивенс, в которых Свитолина проиграла первый сет. Умение распределить силы на всю дистанцию стало ключевым фактором в пока что главной победе 24-летней спортсменки в карьере.

Элина Свитолина

Элина СвитолинаGetty Images

Элина стала абсолютной чемпионкой, выиграв все пять матчей в Сингапуре – в истории WTA Finals подобный результат показала только Серена Уильямс в 2013-м. Благодаря этой победе украинка вернется в топ-5, но сейчас важно другое – эта победа подарит ей необходимый импульс для победы на «Шлеме». Что-то похожее мы уже видели в октябре прошлого года, когда Итоговый турнир выиграла Каролин Возняцки. И уже через несколько месяцев в Мельбурне сняла венец бесшлемности.

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