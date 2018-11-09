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Роджер Федерер впервые с 2010-го не взял награду за фэйр-плей – она досталась Рафаэлю Надалю

Федерер впервые с 2010-го не взял награду за фэйр-плей – она досталась Надалю
Eurosport

1 час назад

ATP объявила обладателей ежегодных наград.

Накануне Итогового турнира руководство ATP вручило награды лучшим игрокам и тренерам в уходящем сезоне.

Чемпион Уимблдона и US Open Новак Джокович победил в двух номинациях – «Первая ракетка мира по итогам сезона» и «Возвращение года». Тренер серба Марьян Вайда признан коучем года, сообщил сайт ATP.

Приз зрительских симпатий ушел Роджеру Федереру, который впервые с 2010-го не взял награду Стефана Эдберга за фэйр-плей – она досталась Рафаэлю Надалю.

В номинации «Прогресс года» победил Стефанос Циципас, лучшим новичком стал Алекс де Минаур

  • За многолетнюю работу по продвижению тенниса на колясках гуманитарной наградой Артура Эша отмечен Томми Робредо.
  • В 2018-м Джокович провел 60 матчей, из которых выиграл 49.
  • Итоговый турнир стартует в Лондоне 11 ноября.
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