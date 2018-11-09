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Роджер Федерер впервые с 2010-го не взял награду за фэйр-плей – она досталась Рафаэлю Надалю
ATP объявила обладателей ежегодных наград.
Накануне Итогового турнира руководство ATP вручило награды лучшим игрокам и тренерам в уходящем сезоне.
Чемпион Уимблдона и US Open Новак Джокович победил в двух номинациях – «Первая ракетка мира по итогам сезона» и «Возвращение года». Тренер серба Марьян Вайда признан коучем года, сообщил сайт ATP.
Приз зрительских симпатий ушел Роджеру Федереру, который впервые с 2010-го не взял награду Стефана Эдберга за фэйр-плей – она досталась Рафаэлю Надалю.
В номинации «Прогресс года» победил Стефанос Циципас, лучшим новичком стал Алекс де Минаур
- За многолетнюю работу по продвижению тенниса на колясках гуманитарной наградой Артура Эша отмечен Томми Робредо.
- В 2018-м Джокович провел 60 матчей, из которых выиграл 49.
- Итоговый турнир стартует в Лондоне 11 ноября.
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