23.09.18 - Court 1
А. ПавлюченковаАнастасия Павлюченкова
Не ранее
6:00
А. СевастоваАнастасия Севастова
WTA Ухань • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Павлюченкова - Анастасия Севастова
WTA Ухань - 23 сентября 2018

Это Теннис, и это Ухань! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова – Анастасия Севастова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 23 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Павлюченкова и Анастасия Севастова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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