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Кристина Младенович - Катерина Синякова
WTA Ухань - 23 сентября 2018
Это Теннис, и это Ухань! Следите за матчем Кристина Младенович – Катерина Синякова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 23 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Кристина Младенович и Катерина Синякова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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