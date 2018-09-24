Онлайн

Магдалена Рыбарикова - Доминика Цибулкова

WTA Ухань - 24 сентября 2018

Это Теннис, и это Ухань! Следите за матчем Магдалена Рыбарикова – Доминика Цибулкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 24 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Магдалена Рыбарикова и Доминика Цибулкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.