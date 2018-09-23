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Элина Свитолина обыграла Ли На в самом мокром теннисном промо-матче

Свитолина обыграла Ли На в самом мокром теннисном промо-матче
Eurosport

1 час назад

Неповторимый опыт.

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла китаянку Ли На на плавучем корте в китайском городе Ухань.

Матч прошел в рамках промо-кампании турнира в Ухане, который стартовал на этих выходных.

Теннисистки боролись на импровизированном корте площадью в 200 кв метров. Стандартный корт в три раза больше – 670 кв метров.

«Я не ожидала такого. Здесь безумно красиво, я в предвкушении. Было здорово, мы немного поболтали с Ли», – поделилась украинка.

«Я потеряла равновесие на воде, это был мой самый сложный матч», – парировала китаянка.

Ухань, где проходит чемпионат – родной городок Ли На. Промо-матч получился невероятно популярным – его трансляция собрала более миллиона просмотров.

  • Даты проведения WTA Ухань – 23-29 сентября.
  • Элина Свитолина – обладательница 12 титулов WTA.

Свитолина снялась для Elle, а фотки выложила только сейчас. Образ в платье у сетки впечатляет

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