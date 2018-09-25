«Не вижу различий в правилах для мужчин и женщин». Халеп и Квитова против Серены

Журналисты CNN пообщались с топовыми теннисистками во время турнира в Ухане по поводу скандального финала US Open-2018. Первая ракетка мира Симона Халеп не разделяет мнения Серены Уильямс о сексизме в теннисе.

«Правила есть правила. Я не вижу никаких различий в правилах для мужчин и в правилах для женщин. Судьи просто делают свою работу.

У меня никогда не возникало проблем ни с Карлосом Рамосом, ни с любым другим арбитром. Я тоже получала штрафы, когда это было необходимо. Это нормально», – сказала Халеп.

Схожая позиция у пятой ракетки мира Петры Квитовой:

«Честно говоря, не вижу различия в отношении. Я получала много предупреждений за нарушения, когда была ребенком, получала много предупреждений за подсказки тренера. Все нормально.

Петра КвитоваGetty Images

Ничего с этим не сделаешь. Иногда это неприятно, но нельзя позволять сбивать себя с ритма.

На самом деле, было очень грустно за Наоми Осаку. Она играла замечательно, но болельщики не воздали ей по заслугам».

Серена получила три предупреждения в финале US Open и в итоге лишилась целого гейма. Ее тренер Патрик Муратоглу подтвердил, что подсказывал младшей Уильямс, но та все равно упорствует.

Халеп – победительница «Ролан Гаррос»-2018, финалистка еще трех «Шлемов».

Квитова – двукратная чемпионка Уимблдона (2011, 2014).

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