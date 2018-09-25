Каролин Возняцки: «Арбитр должен был понимать, что Серена никогда не просит подсказок у тренера»

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки заняла сторону Серены Уильямс в ее конфликте с арбитром Карлосом Рамосом.

«Серена отчасти была права в своих словах. Я считаю, что каждый имеет право на свое мнение. Когда ты выходишь в финал мэйджора и претендуешь на 24-й «Шлем», ты сражаешься на бумаге за звание величайшего игрока в истории. В такой ситуации будут эмоции.

Если вы знаете Серену, если вы следили за ее карьерой, то вы в курсе: она никогда не пользовалась подсказками тренера и никогда не просила его выйти на корт.

Я считаю, что хороший арбитр – а вы должны быть хорошим арбитром для работы в финала – должен понимать ситуацию. Вы должны понимать, что Серена не из тех, кто смотрит в свой бокс и общается с тренерами.

Ему следовало ограничиться легким предупреждением, сказать Серене, если ему что-то показалось: «Ваша команда делает вам сигналы, остановите их». Обычно, судьи делают именно так», – сказала Каро CNN.

Помимо Возняцки журналисты CNN пообщались с Симоной Халеп и Петрой Квитовой, которые не заняли сторону Серены.

В финале US Open Рамос наказал Уильямс-младшую за подсказки тренера (предупреждение), разбитую ракетку (лишение очка) и оскорбление в свой адрес (лишение гейма).

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