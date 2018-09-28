Getty Images

Арина Соболенко выиграла 17 из 20 последних матчей и вышла в финал турнира в Ухане

Соболенко выиграла 17-й из 20 последних матчей и вышла в финал
Eurosport

1 час назад

20-летняя спортсменка скоро станет звездой тенниса.

Белоруска Арина Соболенко обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:6(2), 6-4 и вышла в финал турнира WTA Ухань в Китае.

Победительница 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Барти 5 эйсов, 4 двойные и один брейк.

В финале за второй крупный титул в карьере Соболенко встретится с эстонкой Анетт Контавейт, которая оказалась сильнее местной теннисистки Цян Ван – 6:2, 2:1, отказ.

  • Арина Соболенко занимает 20-ю строчку рейтинга WTA.
  • Призовой фонд турнира – 2,7 миллиона долларов.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19

03:11
Популярные видео
Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто
3 265 просмотровВчера в 09:57
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
1 476 просмотровВчера в 09:41
А еще вам может понравиться