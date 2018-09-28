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Арина Соболенко выиграла 17 из 20 последних матчей и вышла в финал турнира в Ухане
20-летняя спортсменка скоро станет звездой тенниса.
Белоруска Арина Соболенко обыграла австралийку Эшли Барти со счетом 7:6(2), 6-4 и вышла в финал турнира WTA Ухань в Китае.
Победительница 9 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету Барти 5 эйсов, 4 двойные и один брейк.
В финале за второй крупный титул в карьере Соболенко встретится с эстонкой Анетт Контавейт, которая оказалась сильнее местной теннисистки Цян Ван – 6:2, 2:1, отказ.
- Арина Соболенко занимает 20-ю строчку рейтинга WTA.
- Призовой фонд турнира – 2,7 миллиона долларов.
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