Элина Свитолина проиграла Александре Крунич в первом круге турнира в Ухане, ведя 6:0, 4:1

Украинка Элина Свитолина покинула турнир WTA Ухань, проиграв сербке Александра Крунич.

Крунич потребовалось 2 часа 5 минут, чтобы разделаться с противницей – 0:6, 6:4, 7:6. При этом Элина сделала больше эйсов – 8 против нуля, набрала больше очков – 101 против 95 и сделала больше брейков – 7 против 5.

WTA Ухань завершится 30 сентября.

Свитолина проиграла второй матч подряд.

По некоторым данным, в последнее время теннисистка очень серьезно работает над сгонкой веса.

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