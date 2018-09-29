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Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт в Ухане и взяла второй трофей в сезоне

Соболенко обыграла Контавейт и взяла второй трофей в сезоне
Eurosport

37 мин. назад

Теннисистка из Белоруссии взяла высокую планку в этом году.

Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухане. В финале 20-летняя белоруска переиграла Анетт Контавейт из Эстонии – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Соперницы выполнили поровну эйсов (3-3) и допустили одинаковое количество двойных ошибок (1-1), но Арина оказалась значительно лучше в реализации брейк-пойнтов (3 из 6), тогда как у Анетт не было ни одной возможности взять подачу соперницы.

  • Соболенко завоевала второй титул в сезоне. Ранее она победила на турнире в Нью-Хэйвене.
  • По итогам турнира Арина поднимется на 16-ю строчку рейтинга, Контавейт станет 21-й.

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