Арина Соболенко обыграла Анетт Контавейт в Ухане и взяла второй трофей в сезоне

Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухане. В финале 20-летняя белоруска переиграла Анетт Контавейт из Эстонии – 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут. Соперницы выполнили поровну эйсов (3-3) и допустили одинаковое количество двойных ошибок (1-1), но Арина оказалась значительно лучше в реализации брейк-пойнтов (3 из 6), тогда как у Анетт не было ни одной возможности взять подачу соперницы.

Соболенко завоевала второй титул в сезоне. Ранее она победила на турнире в Нью-Хэйвене.

По итогам турнира Арина поднимется на 16-ю строчку рейтинга, Контавейт станет 21-й.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме