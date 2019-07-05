Онлайн - Каролин Возняцки - Су-Вэй Сьех

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.