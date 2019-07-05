WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Возняцки VS С.Сьех
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролин Возняцки - Су-Вэй Сьех
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Возняцки - Су-Вэй Сьех на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Возняцки
Возняцки
Дания
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг17
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Возняцки
4
4
Б.Андрееску
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
4
6
6
Д.Коллинс
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Возняцки
✓
1
7
6
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5
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Одиночный разряд
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✓
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✓
1
6
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Больше матчей
Су-Вэй
Сьех
Сьех
Тайвань
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)57
- Возраст33
WTA рейтинг33
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
3
6
2
Э.Мертенс
✓
6
1
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WTA Осака
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Первый раунд
Г.Мугуруса
6
61
1
С.Сьех
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3
77
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1/4 финала
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4
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6
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WTA Хироси́ма
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Второй раунд
С.Сьех
✓
1
77
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П.Хон
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62
5
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Сьех
✓
6
3
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Р.Озаки
1
6
3
Больше матчей
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