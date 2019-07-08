WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд

Д.Ястремская VS К.Плишкова

25 сентября 2019 г. Начало после 13:00

Centre Court
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Онлайн - Даяна Ястремская - Каролина Плишкова

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
28
Последние матчи
Больше матчей
Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
2
Последние матчи
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