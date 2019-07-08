Онлайн - Даяна Ястремская - Каролина Плишкова

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.