WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Д.Ястремская VS К.Плишкова
25 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Даяна Ястремская - Каролина Плишкова
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даяна Ястремская - Каролина Плишкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг28
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
3
67
Д.Ястремская
✓
6
79
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
65
2
Д.Ястремская
✓
77
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
4
1
Д.Ястремская
✓
6
6
Больше матчей
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг2
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
3
3
К.Плишкова
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
✓
6
4
6
С.Кенин
4
6
1
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
✓
6
7
П.Херцог
3
5
Больше матчей
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