WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

П.Мартич VS К.Младенович

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Петра Мартич - Кристина Младенович

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петра Мартич
Петра
Мартич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
44
Последние матчи
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