WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Мартич VS К.Младенович
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Петра Мартич - Кристина Младенович
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг23
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
0
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич
✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич
✓
3
6
6
Ф.Ферро
6
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
7
6
Д.Паолини
5
1
Больше матчей
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг44
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Младенович
1
2
М.Дои
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
0
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
4
6
Э.Свитолина
4
6
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
5
2
К.Младенович
✓
7
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
2
3
К.Младенович
✓
6
6
Больше матчей
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