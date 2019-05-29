WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
П.Мартич VS В.Кудерметова
25 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Петра Мартич - Вероника Кудерметова
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг23
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
0
6
1
П.Мартич
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
2
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич
✓
6
6
К.Младенович
0
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич
✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
Больше матчей
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Кудерметова
✓
2
6
6
Б.Бенчич
6
3
4
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кудерметова
✓
5
6
6
Е.Александрова
7
3
2
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои
✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова
✓
6
4
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова
✓
79
6
Больше матчей
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