WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд

П.Мартич VS В.Кудерметова

25 сентября 2019 г. Начало после 08:00

Court 1
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Онлайн - Петра Мартич - Вероника Кудерметова

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петра Мартич
Петра
Мартич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
23
Последние матчи
Больше матчей
Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
46
Последние матчи
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