Онлайн - Петра Мартич - Вероника Кудерметова

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.