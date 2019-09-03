Смотри также

Онлайн - Светлана Кузнецова - Элина Свитолина

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.