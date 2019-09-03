Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Результат
С.Кузнецова
4
2
Э.Свитолина
6
6
25 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Светлана Кузнецова - Элина Свитолина

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Светлана Кузнецова
Светлана
Кузнецова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
65
Последние матчи
Больше матчей
Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей

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