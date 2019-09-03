Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Результат
С.Кузнецова
4
2
Э.Свитолина
✓
6
6
25 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Светлана Кузнецова - Элина Свитолина
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Элина Свитолина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Светлана
Кузнецова
Кузнецова
Россия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)73
- Возраст34
WTA рейтинг65
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
2
65
С.Кузнецова
✓
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кузнецова
✓
6
1
Ю.Путинцева
1
0
A
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан
✓
7
6
С.Кузнецова
5
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
С.Кузнецова
5
65
М.Киз
✓
7
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова
✓
6
6
Больше матчей
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Мугуруса
5
2
Э.Свитолина
✓
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
4
3
A
М.Бузкова
✓
6
4
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
Д.Якупович
3
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
4
6
Э.Свитолина
4
6
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
1
65
Э.Свитолина
✓
3
6
77
Больше матчей
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