WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Ц.Ван VS Э.Риске
25 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Цян Ван - Элисон Риске
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цян Ван - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Цян
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг12
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Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
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