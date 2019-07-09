WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд

Ц.Ван VS Э.Риске

25 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Centre Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Цян Ван - Элисон Риске

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цян Ван - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Цян Ван
Цян
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.72
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей
Элисон Риске
Элисон
Риске
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
32
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Серена выиграла сотый матч на US Open, отдав Ван 15 очков за 44 минуты. Кажется, ее не остановить

US Open
04/09/2019

Американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не стремится запугивать соперниц на корте

US Open
04/09/2019

Мария Шарапова победила Элисон Риске и сыграет с Эшли Барти – WTA Цинциннати

WTA Цинциннати
13/08/2019
play
Видео

Серена в тяжелом матче справилась с Риске и сотрясла Британию диким ревом

Уимблдон
09/07/2019