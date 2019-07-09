Онлайн - Цян Ван - Элисон Риске

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цян Ван - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.