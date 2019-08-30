Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Live
А.Соболенко
6
5
К.Бертенс
1
6
25 сентября 2019 г.Court 1
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Онлайн - Арина Соболенко - Кики Бертенс

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Кики Бертенс
Кики
Бертенс
НидерландыНидерланды
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
8
Последние матчи
Больше матчей

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