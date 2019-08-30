WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
•Live
А.Соболенко
•
6
5
К.Бертенс
1
6
25 сентября 2019 г.Court 1
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Арина Соболенко - Кики Бертенс
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
✓
6
6
Д.Коллинс
1
0
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко
✓
6
6
А.Саснович
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич
✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
1
2
А.Соболенко
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева
✓
6
77
Больше матчей
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
6
4
2
К.Бертенс
✓
3
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
✓
6
7
К.Бертенс
1
5
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
4
61
А.Томлянович
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Гёргес
✓
6
6
К.Бертенс
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
5
4
К.Бертенс
✓
7
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
31/08/2019
Турсунов больше не тренирует Соболенко. 4 ярких эпизода их совместной работы (видео)
US Open
Видео
30/08/2019
Павлюченкова дважды шикарно начинала сеты против Бертенс, но голландка на форсаже дожимала соперницу
US Open