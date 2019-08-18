WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Кузнецова VS Ю.Путинцева
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Светлана Кузнецова - Юлия Путинцева
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Светлана
Кузнецова
Кузнецова
Россия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)73
- Возраст34
WTA рейтинг65
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Ан
✓
7
6
С.Кузнецова
5
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Финал
С.Кузнецова
5
65
М.Киз
✓
7
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
6
62
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С.Кузнецова
✓
3
77
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
✓
6
6
С.Стивенс
1
2
Больше матчей
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
Н.Осака
✓
6
6
Ю.Путинцева
4
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Флинк
1
1
Ю.Путинцева
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева
✓
6
77
К.Кава
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64
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
1
65
Э.Свитолина
✓
3
6
77
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Зиданшек
1
7
1
Ю.Путинцева
✓
6
5
6
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