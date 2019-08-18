WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Кузнецова VS Ю.Путинцева

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Светлана Кузнецова - Юлия Путинцева

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Светлана Кузнецова - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Светлана Кузнецова
Светлана
Кузнецова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    34
WTA рейтинг
65
Последние матчи
Больше матчей
Юлия Путинцева
Юлия
Путинцева
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    1.63
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

play
Видео

Светлана Кузнецова: дружба с Сереной Уильямс, восхищение Сафиным и планы после карьеры

US Open
30/08/2019

Светлана Кузнецовой рассказала о карьере, семье и дружбе с Сереной Уильямс

US Open
29/08/2019

Рейтинги ATP и WTA от 19 августа – теннис

19/08/2019

Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Киз финал турнира в Цинциннати

WTA Цинциннати
18/08/2019