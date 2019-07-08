WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Бузкова VS К.Мухова
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Мари Бузкова - Каролина Мухова
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мари Бузкова - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мари
Бузкова
Бузкова
Чехия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)58
- Возраст21
WTA рейтинг63
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Бузкова
3
1
А.Блинкова
✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
4
3
A
М.Бузкова
✓
6
4
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Бузкова
✓
6
2
78
Ф.Сюнь
3
6
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
✓
1
7
6
М.Бузкова
6
5
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Бузкова
6
3
3
С.Уильямс
✓
1
6
6
Больше матчей
Каролина
Мухова
Мухова
Чехия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг45
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
Я.Ван
65
4
К.Мухова
✓
77
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Мухова
✓
6
6
П.Хон
3
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Мухова
✓
6
6
Т.Бабош
2
3
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Мухова
✓
6
3
6
Э.Ван Эйтванк
4
6
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Уильямс
✓
6
6
К.Мухова
3
2
Больше матчей
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