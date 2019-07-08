WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

М.Бузкова VS К.Мухова

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Мари Бузкова - Каролина Мухова

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мари Бузкова - Каролина Мухова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Мари Бузкова
Мари
Бузкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    58
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
63
Последние матчи
Больше матчей
Каролина Мухова
Каролина
Мухова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
45
Последние матчи
Больше матчей

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