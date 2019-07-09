WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Ч.Шуай VS С.Стивенс

22 сентября 2019 г. Начало после 13:30

Centre Court
sport-icons/white/tennis
Матч
Все матчи
Комментарии

Онлайн - Чжэн Шуай - Слоан Стивенс

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэн Шуай - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Чжэн Шуай
Чжэн
Шуай
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
34
Последние матчи
Больше матчей
Слоан Стивенс
Слоан
Стивенс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
14
Последние матчи
Больше матчей

Смотри Eurosport

  • Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
  • Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
  • ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Подписаться

Смотри также

Видео и материалы

Теннисистка Анна Калинская (фото)

US Open
28/08/2019
play
Видео

Анна Калинская прокомментировала победу над Слоан Стивенс на US Open

US Open
28/08/2019

Анна Калинская обыграла Слоан Стивенс в первом круге US Open

US Open
28/08/2019
play
Видео

Чжэн испепеляла Халеп в первом сете, но в итоге сгорела сама

Уимблдон
09/07/2019