WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Ч.Шуай VS С.Стивенс
22 сентября 2019 г. Начало после 13:30
Centre Court
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Чжэн Шуай - Слоан Стивенс
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэн Шуай - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Чжэн
Шуай
Шуай
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)66
- Возраст30
WTA рейтинг34
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Голубиц
✓
6
3
6
Ч.Шуай
3
6
4
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
5
4
Ч.Шуай
✓
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
2
4
Ч.Шуай
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Шуай
0
0
A
Л.Чжоу
✓
6
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
✓
6
6
А.Крунич
3
3
Больше матчей
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
0
3
К.Джорджи
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс
3
4
А.Калинская
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
✓
6
6
С.Стивенс
1
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
4
3
С.Стивенс
✓
2
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
2
5
М.Бузкова
✓
6
7
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое