Онлайн - Чжэн Шуай - Слоан Стивенс

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжэн Шуай - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.