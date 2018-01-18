WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Брэйди VS Б.Пера

22 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Court 1
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Онлайн - Дженнифер Брэйди - Бернарда Пера

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дженнифер Брэйди - Бернарда Пера на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дженнифер Брэйди
Дженнифер
Брэйди
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
66
Последние матчи
Больше матчей
Бернарда Пера
Бернарда
Пера
СШАСША
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
71
Последние матчи
Больше матчей

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