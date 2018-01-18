WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Брэйди VS Б.Пера
22 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Дженнифер Брэйди - Бернарда Пера
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дженнифер Брэйди - Бернарда Пера на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дженнифер
Брэйди
Брэйди
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)68
- Возраст24
WTA рейтинг66
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович
✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
✓
711
6
Д.Брэйди
69
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
2
2
Д.Брэйди
✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Брэйди
6
5
65
С.Халеп
✓
4
7
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди
✓
6
6
К.Младенович
1
2
Больше матчей
Бернарда
Пера
Пера
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
4
6
65
С.Стосур
✓
6
1
77
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
4
3
Б.Пера
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Болквадзе
✓
6
5
6
Б.Пера
3
7
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Синякова
✓
4
78
6
Б.Пера
6
66
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
✓
3
6
6
Б.Стрыцова
6
2
1
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