Онлайн - Дженнифер Брэйди - Бернарда Пера

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дженнифер Брэйди - Бернарда Пера на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.