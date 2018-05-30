WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Синякова VS Э.Мертенс
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Катерина Синякова - Элис Мертенс
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Синякова - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Синякова
Синякова
Чехия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)69
- Возраст23
WTA рейтинг38
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Синякова
6
5
0
В.Голубиц
✓
4
7
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кирстя
✓
7
6
К.Синякова
5
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
6
К.Синякова
63
2
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Синякова
✓
4
78
6
Б.Пера
6
66
3
Больше матчей
Элис
Мертенс
Мертенс
Бельгия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)67
- Возраст23
WTA рейтинг24
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
Н.Осака
✓
6
6
Э.Мертенс
4
1
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи
4
3
Э.Мертенс
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Сьех
3
6
2
Э.Мертенс
✓
6
1
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
У.Осигве
3
1
Э.Мертенс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Андрееску
✓
3
6
6
Э.Мертенс
6
2
3
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