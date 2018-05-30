WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Синякова VS Э.Мертенс

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Катерина Синякова - Элис Мертенс

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Синякова - Элис Мертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Катерина Синякова
Катерина
Синякова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
38
Последние матчи
Больше матчей
Элис Мертенс
Элис
Мертенс
БельгияБельгия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
24
Последние матчи
Больше матчей

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