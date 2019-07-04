WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Азаренко VS Д.Векич
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Виктория Азаренко - Донна Векич
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Азаренко - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Виктория
Азаренко
Азаренко
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)70
- Возраст30
WTA рейтинг43
Последние матчи
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Одиночный разряд
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✓
3
6
6
В.Азаренко
6
3
4
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Д.Векич
✓
6
7
В.Азаренко
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5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
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1
Б.Бенчич
4
0
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7
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2
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Донна
Векич
Векич
Хорватия
- Рост (м)1.79
- Вес (кг)64
- Возраст23
WTA рейтинг21
Последние матчи
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Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Векич
65
3
М.Дои
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77
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Одиночный разряд
Первый раунд
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1/4 финала
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Д.Векич
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