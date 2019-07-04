WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Азаренко VS Д.Векич

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Виктория Азаренко - Донна Векич

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Виктория Азаренко - Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Виктория Азаренко
Виктория
Азаренко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
43
Последние матчи
Больше матчей
Донна Векич
Донна
Векич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.79
  • Вес (кг)
    64
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
21
Последние матчи
Больше матчей

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