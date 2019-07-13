WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Халеп VS Б.Стрыцова
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Симона Халеп - Барбора Стрыцова
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Барбора Стрыцова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг6
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
6
3
64
Т.Таунсенд
✓
2
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
3
6
Н.Гиббс
3
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Киз
✓
6
3
7
С.Халеп
1
6
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
6
5
4
С.Халеп
✓
3
7
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Бузкова
✓
6
0
С.Халеп
4
0
A
Больше матчей
Барбора
Стрыцова
Стрыцова
Чехия
- Рост (м)1.64
- Вес (кг)62
- Возраст33
WTA рейтинг31
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова
✓
6
6
С.Ван
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова
✓
6
0
6
Б.Стрыцова
3
6
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
✓
3
6
6
Б.Стрыцова
6
2
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова
4
69
Д.Касаткина
✓
6
711
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Уильямс
✓
6
6
Б.Стрыцова
1
2
Больше матчей
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