WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Соболенко VS Д.Коллинс

23 сентября 2019 г. Начало после 13:00

Centre Court
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Онлайн - Арина Соболенко - Даниэль Коллинс

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Даниэль Коллинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей
Даниэль Коллинс
Даниэль
Коллинс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
35
Последние матчи
Больше матчей

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