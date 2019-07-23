WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Соболенко VS Д.Коллинс
23 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - Даниэль Коллинс
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Даниэль Коллинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко
✓
6
6
А.Саснович
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич
✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
1
2
А.Соболенко
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко
✓
3
6
6
В.Азаренко
6
3
4
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Даниэль
Коллинс
Коллинс
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг35
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Уильямс
5
65
Д.Коллинс
✓
7
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
4
6
6
Д.Коллинс
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
6
63
2
К.Синякова
✓
4
77
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
6
6
Д.Коллинс
2
0
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