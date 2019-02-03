WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Макхэйл VS Д.Ястремская
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Кристина Макхэйл - Даяна Ястремская
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Макхэйл - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Макхэйл
Макхэйл
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст27
WTA рейтинг100
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Севастова
6
3
3
К.Макхэйл
✓
4
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова
✓
79
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл
✓
6
6
Г.Миннен
2
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макнелли
✓
6
1
6
К.Макхэйл
3
6
3
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Макхэйл
✓
6
4
7
А.Павлюченкова
2
6
5
Больше матчей
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг28
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
65
2
Д.Ястремская
✓
77
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
4
1
Д.Ястремская
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
4
6
2
Д.Ястремская
✓
6
1
6
Больше матчей
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