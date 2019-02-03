WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Макхэйл VS Д.Ястремская

24 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Кристина Макхэйл - Даяна Ястремская

WTA Ухань - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Макхэйл - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кристина Макхэйл
Кристина
Макхэйл
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
100
Последние матчи
Больше матчей
Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
28
Последние матчи
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