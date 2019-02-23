WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Квитова VS П.Херцог
23 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Петра Квитова - Полона Херцог
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Квитова - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
✓
6
6
П.Квитова
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
4
П.Квитова
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари
✓
6
2
6
П.Квитова
4
6
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта
✓
4
6
6
П.Квитова
6
2
4
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Линетт
3
2
П.Квитова
✓
6
6
Больше матчей
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Пегула
0
1
П.Херцог
✓
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
1
А.Богдан
✓
6
3
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
✓
6
7
П.Херцог
3
5
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
✓
6
6
M.Wang
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
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