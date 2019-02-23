WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд

П.Квитова VS П.Херцог

23 сентября 2019 г. Начало после 13:00

Centre Court
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Онлайн - Петра Квитова - Полона Херцог

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Квитова - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петра Квитова
Петра
Квитова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей
Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
51
Последние матчи
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