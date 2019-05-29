WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Кудерметова VS Е.Александрова

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Вероника Кудерметова - Екатерина Александрова

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вероника Кудерметова - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Вероника Кудерметова
Вероника
Кудерметова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
46
Последние матчи
Больше матчей
Екатерина Александрова
Екатерина
Александрова
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
39
Последние матчи
Больше матчей

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