WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Кудерметова VS Е.Александрова
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Вероника Кудерметова - Екатерина Александрова
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Вероника Кудерметова - Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Вероника
Кудерметова
Кудерметова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг46
Последние матчи
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Дои
✓
6
6
В.Кудерметова
4
3
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Зигемунд
3
6
2
В.Кудерметова
✓
6
4
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Макхэйл
67
2
В.Кудерметова
✓
79
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Лепченко
4
2
В.Кудерметова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ди Лоренцо
✓
77
6
В.Кудерметова
64
2
Больше матчей
Екатерина
Александрова
Александрова
Россия
- Рост (м)-
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Линетт
✓
77
79
Е.Александрова
65
67
WTA Сеул
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Ан
77
4
4
Е.Александрова
✓
6
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
6
3
4
Е.Александрова
✓
3
6
6
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Миннен
4
3
Е.Александрова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
65
6
3
Ч.Шуай
✓
77
4
6
Больше матчей
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