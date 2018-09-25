WTA Ухань
Одиночный разряд | 1/4 финала
Е.Рыбакина VS ...
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Елена Рыбакина - ...
WTA Ухань - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг49
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
63
6
О.Жабер
1
77
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
7
2
6
Л.Чжоу
5
6
0
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Финал
Е.Рыбакина
2
0
Р.Питерсон
✓
6
6
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