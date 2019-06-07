WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Стосур VS А.Анисимова
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Саманта Стосур - Аманда Анисимова
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Саманта Стосур - Аманда Анисимова на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Саманта
Стосур
Стосур
Австралия
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)68
- Возраст35
WTA рейтинг129
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Финал
С.Кенин
✓
64
6
6
С.Стосур
77
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
В.Голубиц
6
64
1
С.Стосур
✓
2
77
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Стосур
✓
6
77
Н.Стоянович
2
61
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
4
6
65
С.Стосур
✓
6
1
77
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стосур
✓
6
6
Т.Мартинкова
2
4
Больше матчей
Аманда
Анисимова
Анисимова
США
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)68
- Возраст18
WTA рейтинг29
Последние матчи
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Анисимова
7
5
4
С.Чжэн
✓
5
7
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
✓
6
6
М.Брингл
2
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Анисимова
4
5
М.Линетт
✓
6
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Анисимова
✓
6
6
С.Кирстя
3
3
WTA Санта Понса
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Бенчич
✓
6
6
А.Анисимова
2
2
Больше матчей
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