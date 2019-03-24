WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Пюиг VS А.Кербер
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Моника Пюиг - Анжелик Кербер
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Моника Пюиг - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Моника
Пюиг
Пюиг
Пуэрто-Рико
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст25
WTA рейтинг69
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
0
3
З.Дияс
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
3
3
Р.Питерсон
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Ван
✓
3
7
6
М.Пюиг
6
5
3
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Пюиг
6
65
4
А.Калинская
✓
2
77
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Пюиг
✓
6
6
Э.Кийк
4
2
Больше матчей
Анжелик
Кербер
Кербер
Германия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)68
- Возраст31
WTA рейтинг15
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Кербер
3
3
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Гиббс
2
4
А.Кербер
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске
✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович
✓
7
0
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое
Смотри также
Видео и материалы
Видео
27/05/2019
Анастасия Потапова счастлива после победы над Анжелик Кербер в первом круге «Ролан Гаррос»-2019
Ролан Гаррос