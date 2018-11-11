WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Стрыцова VS С.Ван

22 сентября 2019 г. Начало после 13:30

Centre Court
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Онлайн - Барбора Стрыцова - Сию Ван

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Барбора Стрыцова - Сию Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Барбора Стрыцова
Барбора
Стрыцова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.64
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
31
Последние матчи
Больше матчей
Сию Ван
Сию
Ван
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    18
WTA рейтинг
140
Последние матчи
Больше матчей

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