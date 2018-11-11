WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Стрыцова VS С.Ван
22 сентября 2019 г. Начало после 13:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Барбора Стрыцова - Сию Ван
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Барбора Стрыцова - Сию Ван на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Барбора
Стрыцова
Стрыцова
Чехия
- Рост (м)1.64
- Вес (кг)62
- Возраст33
WTA рейтинг31
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Большова
✓
6
0
6
Б.Стрыцова
3
6
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Б.Пера
✓
3
6
6
Б.Стрыцова
6
2
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Стрыцова
4
69
Д.Касаткина
✓
6
711
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Уильямс
✓
6
6
Б.Стрыцова
1
2
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Стрыцова
✓
77
6
Й.Конта
65
1
Больше матчей
Сию
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст18
WTA рейтинг140
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Голубиц
✓
6
6
С.Ван
3
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
6
2
2
К.Флипкенс
✓
3
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кузнецова
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6
6
С.Ван
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WTA Майами
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Ван
4
1
К.Бертенс
✓
6
6
WTA Майами
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ван
✓
6
6
М.Пюиг
3
1
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