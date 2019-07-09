Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Live
Э.Барти
6
3
С.Кенин
3
5
25 сентября 2019 г.Centre Court
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Онлайн - Эшли Барти - Софиа Кенин

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Эшли Барти
Эшли
Барти
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.66
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Софиа Кенин
Софиа
Кенин
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
20
Последние матчи
Больше матчей

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