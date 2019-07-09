Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
•Live
Э.Барти
6
3
С.Кенин
•
3
5
25 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Эшли Барти - Софиа Кенин
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг1
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Барти
✓
4
6
6
К.Гарсия
6
4
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Ц.Ван
✓
6
6
Э.Барти
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Саккари
5
3
Э.Барти
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис
2
62
Э.Барти
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти
✓
1
6
6
Больше матчей
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Мертенс
6
4
65
С.Кенин
✓
4
6
77
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Павлюченкова
2
65
С.Кенин
✓
6
77
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Финал
С.Кенин
✓
64
6
6
С.Стосур
77
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Блинкова
62
6
1
С.Кенин
✓
77
4
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин
✓
7
6
Д.Паолини
5
1
Больше матчей
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