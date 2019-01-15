WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Ш.Пен VS Г.Мугуруса
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Шуай Пен - Гарбинье Мугуруса
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Шуай
Пен
Пен
Китай
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст33
WTA рейтинг109
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Гарбинье
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Мугуруса
Испания
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)73
- Возраст25
WTA рейтинг26
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