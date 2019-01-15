WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Ш.Пен VS Г.Мугуруса

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Шуай Пен - Гарбинье Мугуруса

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Шуай Пен
Шуай
Пен
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    33
WTA рейтинг
109
Последние матчи
Больше матчей
Гарбинье Мугуруса
Гарбинье
Мугуруса
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    73
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
26
Последние матчи
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