Онлайн - Шуай Пен - Гарбинье Мугуруса

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Шуай Пен - Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.