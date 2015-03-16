WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Е.Рыбакина VS Л.Чжоу

22 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Court 1
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Онлайн - Елена Рыбакина - Лин Чжоу

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Лин Чжоу на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
49
Последние матчи
Больше матчей
Лин Чжоу
Лин
Чжоу
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
108
Последние матчи
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