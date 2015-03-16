WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Е.Рыбакина VS Л.Чжоу
22 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Елена Рыбакина - Лин Чжоу
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Лин Чжоу на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг49
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Финал
Е.Рыбакина
2
0
Р.Питерсон
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Ш.Пен
1
6
2
Е.Рыбакина
✓
6
3
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
✓
6
3
7
В.Голубиц
4
6
5
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
77
6
С.Ван
64
2
Больше матчей
Лин
Чжоу
Чжоу
Китай
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг108
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Л.Чжоу
4
65
Ш.Пен
✓
6
77
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Шуай
0
0
A
Л.Чжоу
✓
6
1
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу
✓
6
6
П.Плипуеч
2
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Чжоу
4
1
М.Киз
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу
✓
6
6
С.Ван
3
4
Больше матчей
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