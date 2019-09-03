WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Свитолина VS ...
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - ...
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
4
3
A
М.Бузкова
✓
6
4
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
Д.Якупович
3
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович
✓
6
4
6
Э.Свитолина
4
6
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
1
65
Э.Свитолина
✓
3
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Свитолина
3
1
С.Уильямс
✓
6
6
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