WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Свитолина VS ...

24 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Элина Свитолина - ...

WTA Ухань - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элина Свитолина
Элина
Свитолина
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.74
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
3
Последние матчи
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