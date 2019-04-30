WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Стивенс VS ...
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Слоан Стивенс - ...
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Слоан Стивенс - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
5
4
С.Стивенс
✓
7
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
0
3
К.Джорджи
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Стивенс
3
4
А.Калинская
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
✓
6
6
С.Стивенс
1
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
4
3
С.Стивенс
✓
2
6
6
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