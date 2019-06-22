WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
П.Квитова VS С.Стивенс
25 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Петра Квитова - Слоан Стивенс
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Квитова - Слоан Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Квитова
Квитова
Чехия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)68
- Возраст29
WTA рейтинг7
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Квитова
✓
78
6
П.Херцог
66
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Петкович
✓
6
6
П.Квитова
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Аллертова
2
4
П.Квитова
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Саккари
✓
6
2
6
П.Квитова
4
6
3
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта
✓
4
6
6
П.Квитова
6
2
4
Больше матчей
Слоан
Стивенс
Стивенс
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)64
- Возраст26
WTA рейтинг14
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Ван
2
6
1
С.Стивенс
✓
6
3
6
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
5
4
С.Стивенс
✓
7
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
0
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К.Джорджи
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6
6
U.S. Open Женщины
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Первый раунд
С.Стивенс
3
4
А.Калинская
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кузнецова
✓
6
6
С.Стивенс
1
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