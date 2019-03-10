WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
М.Киз VS К.Джорджи
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Мэдисон Киз - Камила Джорджи
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Мэдисон Киз - Камила Джорджи на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Мэдисон
Киз
Киз
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)66
- Возраст24
WTA рейтинг16
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Киз
4
6
1
A
А.Кербер
✓
6
4
2
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
5
6
6
З.Дияс
7
0
4
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина
✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз
✓
6
7
Больше матчей
Камила
Джорджи
Джорджи
Италия
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)54
- Возраст27
WTA рейтинг54
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи
4
3
Э.Мертенс
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Стивенс
0
3
К.Джорджи
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хан
66
1
К.Джорджи
✓
78
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
✓
6
6
К.Джорджи
1
0
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Финал
К.Джорджи
7
5
4
М.Линетт
✓
5
7
6
Больше матчей
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