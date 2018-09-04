WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Севастова VS К.Макхэйл
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анастасия Севастова - Кристина Макхэйл
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Севастова - Кристина Макхэйл на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Севастова
Севастова
Латвия
- Рост (м)1.69
- Вес (кг)65
- Возраст29
WTA рейтинг18
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Одиночный разряд
3-й раунд
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✓
6
6
А.Севастова
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Больше матчей
Кристина
Макхэйл
Макхэйл
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст27
WTA рейтинг100
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