WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Касаткина VS К.Гарсия
22 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Дарья Касаткина - Каролин Гарсия
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дарья Касаткина - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дарья
Касаткина
Касаткина
Россия
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст22
WTA рейтинг40
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Конта
✓
6
4
6
Д.Касаткина
1
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
✓
6
6
Д.Касаткина
4
1
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
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4
69
Д.Касаткина
✓
6
711
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Касаткина
7
2
5
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✓
5
6
7
Больше матчей
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст25
WTA рейтинг30
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
✓
7
6
К.Гарсия
5
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
5
2
К.Младенович
✓
7
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
✓
6
4
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4
6
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
68
2
О.Жабер
✓
710
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
61
1
И.Швёнтек
✓
77
6
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