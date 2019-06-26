WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Касаткина VS К.Гарсия

22 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Court 1
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Онлайн - Дарья Касаткина - Каролин Гарсия

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дарья Касаткина - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дарья Касаткина
Дарья
Касаткина
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
40
Последние матчи
Больше матчей
Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
30
Последние матчи
Больше матчей

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