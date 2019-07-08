WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Риске VS ...
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Элисон Риске - ...
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг32
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Козлова
6
3
3
Э.Риске
✓
4
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске
4
3
Н.Гиббс
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
7
6
Э.Риске
5
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске
✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
✓
6
6
Э.Риске
4
3
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