WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Пегула VS П.Херцог
22 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Джессика Пегула - Полона Херцог
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джессика Пегула - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Джессика
Пегула
Пегула
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг78
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Бонавентюр
✓
5
6
6
Д.Пегула
7
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне
✓
6
6
Д.Пегула
2
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
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З.Дияс
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7
6
Д.Пегула
5
4
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Финал
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2
2
Д.Пегула
✓
6
6
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Пегула
✓
6
3
6
А.Калинская
3
6
1
Больше матчей
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг51
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
1
А.Богдан
✓
6
3
6
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Одиночный разряд
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✓
6
7
П.Херцог
3
5
WTA Чжэнчжоу
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6
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Д.Коллинс
✓
6
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6
П.Херцог
3
6
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WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
2
А.Саснович
✓
6
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