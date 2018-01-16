WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Пегула VS П.Херцог

22 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Court 1
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Онлайн - Джессика Пегула - Полона Херцог

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джессика Пегула - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Джессика Пегула
Джессика
Пегула
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
78
Последние матчи
Больше матчей
Полона Херцог
Полона
Херцог
СловенияСловения
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
51
Последние матчи
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