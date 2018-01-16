Онлайн - Джессика Пегула - Полона Херцог

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Джессика Пегула - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.